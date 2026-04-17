ATELIER D’OCCITAN GASCON MJC ESPACE JEUNESSE Saint-Gaudens
ATELIER D’OCCITAN GASCON MJC ESPACE JEUNESSE Saint-Gaudens vendredi 17 avril 2026.
Saint-Gaudens
ATELIER D’OCCITAN GASCON
MJC ESPACE JEUNESSE 1 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 130 – 130 – EUR
130
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 17:30:00
fin : 2026-04-17 19:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Plongez dans la culture gasconne avec ce club occitan et découvrez une langue régionale riche en histoire et en traditions !
Basé sur l’occitan tel qu’il se parle en Comminges, la langue enseignée s’appuie sur les collectes faites en Comminges et en Couserans, pour retrouver les mots de tous les jours ! Cet atelier est un moment convivial mêlant la discussion, jeux et exercices, visites, interventions ou autres activités créatives qui permettent de découvrir et de pratiquer le gascon de manière ludique et active, tout en (re)découvrant une culture insoupçonnée ou trop souvent dévalorisée.
Alternance découverte et explication de la langue et oralité pure.
Animé par Matiu Fauré
Organisation M.J.C. du Saint-Gaudinois en partenariat avec Eth Ostau Comengés 130 .
MJC ESPACE JEUNESSE 1 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 66 45 info@mjc-st-gaudens.org
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English :
Immerse yourself in Gascon culture with this Occitan club and discover a regional language rich in history and tradition!
L’événement ATELIER D’OCCITAN GASCON Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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