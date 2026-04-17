RANDO VELO DECOUVERTE Rue Romain Rolland Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

RANDO VELO DECOUVERTE

Rue Romain Rolland PISICNE TOURNESOL Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez découvrir le vélo sur route avec les bénévoles du club de vélo!

Le club de vélo les randonneurs saint-gaudinois vous propose de les rejoindre pour une journée découverte sur un itinéraire de 60 kms qui reliera Saint-Gaudens à St-Bertrand de Comminges. A midi pique nique ( à la charge des participants) et visite du site de St-Bertrand de Comminges. Ouvert aux non licenciés et amateurs. Carte pass 20€ pour profiter des activités du club pendant 3 mois. .

Rue Romain Rolland PISICNE TOURNESOL Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie crs31800@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover road cycling with cycling club volunteers!

L’événement RANDO VELO DECOUVERTE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE