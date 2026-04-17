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ATELIER FAMILLE MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

ATELIER FAMILLE MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

ATELIER FAMILLE MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens samedi 18 avril 2026.

Lieu : MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES

Adresse : 35 Boulevard Jean Bepmale

Ville : 31800 Saint-Gaudens

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Saint-Gaudens

ATELIER FAMILLE

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 11:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Quoi de mieux que le jeu pour apprendre les lettres de l’alphabet ? En famille, commencez votre exploration par un conte, et participez à des jeux et activités créatives, venez nombreux !
Atelier dès 3 ans.   .

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42  accueil.musee@stgo.fr

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English :

What better way to learn the letters of the alphabet than to play? As a family, start your exploration with a story, and take part in games and creative activities come one, come all!

L’événement ATELIER FAMILLE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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