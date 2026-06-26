Atelier d’origami Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
Atelier d’origami Livres in Room Saint-Pol-de-Léon samedi 11 juillet 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Atelier d’origami
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Guidé.e pas à pas par Astrid, venez fabriquer marque-pages, fleurs, cœurs et grues en origami. Vous repartirez avec vos créations à l’issue de l’atelier.
Adultes et enfants à partir de 9 ans. Débutant ou confirmé. Matériel inclus.
Sur inscription auprès de la librairie ou d’Astrid. .
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41
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English :
L’événement Atelier d’origami Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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