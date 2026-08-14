Informations pratiques

Châteaudun

Atelier D’où viennent les graines que nous cultivons et consommons ?

Médiathèque Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 15:00:00

fin : 2026-11-28 16:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Partez à la découverte de l’origine des graines et plantes qui composent notre alimentation, des ancêtres de nos blés aux espèces venues des quatre coins du monde. Prolongez l’expérience avec deux jeux sensoriels graines à deviner et graines à sentir.

L’atelier est animé par le Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle de Châteaudun.

Sans réservation. .

Médiathèque Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36

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English :

Set out to discover the origins of the seeds and plants that make up our diet, from the ancestors of our grains to species from all corners of the world. Extend the experience with two sensory games: “Guess the Seed” and “Smell the Seed.”

L’événement Atelier D’où viennent les graines que nous cultivons et consommons ? Châteaudun a été mis à jour le 2026-08-14 par OT GRAND CHATEAUDUN