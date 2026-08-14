Atelier D’où viennent les graines que nous cultivons et consommons ? Châteaudun
samedi 28 novembre 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Châteaudun
Atelier D’où viennent les graines que nous cultivons et consommons ?
Médiathèque Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 15:00:00
fin : 2026-11-28 16:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Partez à la découverte de l’origine des graines et plantes qui composent notre alimentation, des ancêtres de nos blés aux espèces venues des quatre coins du monde. Prolongez l’expérience avec deux jeux sensoriels graines à deviner et graines à sentir.
L’atelier est animé par le Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle de Châteaudun.
Sans réservation. .
Médiathèque Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36
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English :
Set out to discover the origins of the seeds and plants that make up our diet, from the ancestors of our grains to species from all corners of the world. Extend the experience with two sensory games: “Guess the Seed” and “Smell the Seed.”
L’événement Atelier D’où viennent les graines que nous cultivons et consommons ? Châteaudun a été mis à jour le 2026-08-14 par OT GRAND CHATEAUDUN
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