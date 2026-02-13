Atelier doublage cinéma à Villeneuve-sur-Aisne

4 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Aisne Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-06 11:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Après une présentation théorique et technique du processus, c’est au public d’enregistrer. Il faudra choisir un film parmi la sélection et réussir à bien synchroniser sa voix au bon moment. Le public repart ensuite avec sa version doublée de l’extrait !

Une manifestation organisée dans le cadre du Fil rouge cinéma…

RV à l’Espace Mortimer de Villeneuve-sur-Aisne de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30 ! (jauge de 10 personnes maximum, sur réservation)

4 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Aisne 02190 Aisne Hauts-de-France +33 6 62 30 09 04 mediatheque-tiers-lieu@villeneuve-sur-aisne.fr

English :

After a theoretical and technical presentation of the process, it’s time for the audience to record. They have to choose a film from the selection and synchronize their voice at the right moment. Audiences then leave with their own dubbed version of the extract!

An event organized as part of the Fil rouge cinéma…

See you at Espace Mortimer, Villeneuve-sur-Aisne, from 10 to 11:30 a.m. and from 2 to 3:30 p.m.! (maximum 10 people, booking required)

L’événement Atelier doublage cinéma à Villeneuve-sur-Aisne Villeneuve-sur-Aisne a été mis à jour le 2026-02-13 par OT du Pays de Laon