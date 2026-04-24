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Vide-greniers de Villeneuve-sur-Aisne (commune de Menneville) Villeneuve-sur-Aisne

Vide-greniers de Villeneuve-sur-Aisne (commune de Menneville) Villeneuve-sur-Aisne dimanche 10 mai 2026.

Ville : 02190 Villeneuve-sur-Aisne

Département : Aisne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 1 1 Gratuit

Villeneuve-sur-Aisne

Vide-greniers de Villeneuve-sur-Aisne (commune de Menneville)

Villeneuve-sur-Aisne Aisne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :
2026-05-10

A 30 min du Center Parcs
15e édition du vide-greniers organisée par la commune
75 exposants

RV Place de la Mairie de 6h à 17h !   .

Villeneuve-sur-Aisne 02190 Aisne Hauts-de-France +33 6 45 49 09 74 

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English :

30 minutes from Center Parcs

L’événement Vide-greniers de Villeneuve-sur-Aisne (commune de Menneville) Villeneuve-sur-Aisne a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays de Laon

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