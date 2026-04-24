Vide-greniers de Villeneuve-sur-Aisne (commune de Menneville) Villeneuve-sur-Aisne
Vide-greniers de Villeneuve-sur-Aisne (commune de Menneville) Villeneuve-sur-Aisne dimanche 10 mai 2026.
Villeneuve-sur-Aisne
Vide-greniers de Villeneuve-sur-Aisne (commune de Menneville)
Villeneuve-sur-Aisne Aisne
Tarif : 1 – 1 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
A 30 min du Center Parcs
15e édition du vide-greniers organisée par la commune
75 exposants
RV Place de la Mairie de 6h à 17h ! .
Villeneuve-sur-Aisne 02190 Aisne Hauts-de-France +33 6 45 49 09 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
30 minutes from Center Parcs
L’événement Vide-greniers de Villeneuve-sur-Aisne (commune de Menneville) Villeneuve-sur-Aisne a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays de Laon
À voir aussi à Villeneuve-sur-Aisne (Aisne)
- Le Canal Villeneuve-sur-Aisne Aisne 1 mai 2026
- Atelier doublage cinéma à Villeneuve-sur-Aisne Villeneuve-sur-Aisne 6 mai 2026
- Sortie nature à Villeneuve-sur-Aisne Venez vous balader avec le CPIE ! Villeneuve-sur-Aisne 20 mai 2026
- Sortie nature à Villeneuve-sur-Aisne Les plantes en musique et en jeux ! Villeneuve-sur-Aisne 3 juin 2026
- Les Orgues de l’Aisne 2026 en concert à Villeneuve-sur-Aisne Villeneuve-sur-Aisne 27 septembre 2026