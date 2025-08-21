Le Canal Villeneuve-sur-Aisne Aisne
vendredi 1 mai 2026.
Le Canal A pieds
De la place du marché à Guignicourt 02190 Villeneuve-sur-Aisne Aisne Hauts-de-France
D’une ancienne voix ferrée à un chemin de halage, ce parcours suit le trajet de deux moyens de transport anciens le train et le transport fluvial par le canal latéral à l’Aisne. À Évergnicourt, autre départ possible de la balade, une écluse des années 1830 témoigne du passé fluvial de la région.
English :
From an old railway line to a towpath, this route follows the path of two ancient means of transport: the train and river transport via the Canal Latéral à l’Aisne. At Évergnicourt, another possible starting point for the walk, an 1830s lock bears witness to the region?s river past.
Deutsch :
Von einer alten Eisenbahnstrecke bis zu einem Treidelpfad folgt diese Route dem Verlauf zweier alter Transportmittel: dem Zug und dem Transport auf dem Fluss durch den Aisne-Seitenkanal. In Évergnicourt, einem weiteren möglichen Startpunkt der Wanderung, zeugt eine Schleuse aus den 1830er Jahren von der Flussvergangenheit der Region.
Italiano :
Da vecchia linea ferroviaria ad alzaia, questo itinerario segue il percorso di due antichi mezzi di trasporto: il treno e il trasporto fluviale attraverso il Canal Latéral à l’Aisne. A Évergnicourt, altro possibile punto di partenza della passeggiata, una chiusa degli anni Trenta del XIX secolo testimonia il passato fluviale della regione.
Español :
De antigua vía férrea a camino de sirga, esta ruta sigue el camino de dos antiguos medios de transporte: el tren y el transporte fluvial a través del Canal Latéral à l’Aisne. En Évergnicourt, otro posible punto de partida del paseo, una esclusa de los años 1830 atestigua el pasado fluvial de la región.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-26 par Agence Aisne Tourisme