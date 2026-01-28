Atelier Drôles de bêtes au Château de Ventadour Moustier-Ventadour

Atelier Drôles de bêtes au Château de Ventadour

La Chanselve Moustier-Ventadour Corrèze

Début : 2026-07-29

fin : 2026-08-26

Passe un moment parmi les licornes, griffons et basilics…et repars avec ta création !

À 11h00. Activités pour les enfants de 4 à 8 ans animé par le Pays d’Art et d’Histoire.

3€/enfant, 5€/adulte accompagnant.

Sur réservation au 05 55 93 04 34. .

La Chanselve Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com

English : Atelier Drôles de bêtes au Château de Ventadour

