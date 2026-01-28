Atelier Drôles de bêtes au Château de Ventadour Moustier-Ventadour
Atelier Drôles de bêtes au Château de Ventadour Moustier-Ventadour mercredi 29 juillet 2026.
Atelier Drôles de bêtes au Château de Ventadour
La Chanselve Moustier-Ventadour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-26
Passe un moment parmi les licornes, griffons et basilics…et repars avec ta création !
À 11h00. Activités pour les enfants de 4 à 8 ans animé par le Pays d’Art et d’Histoire.
3€/enfant, 5€/adulte accompagnant.
Sur réservation au 05 55 93 04 34. .
La Chanselve Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Drôles de bêtes au Château de Ventadour
L’événement Atelier Drôles de bêtes au Château de Ventadour Moustier-Ventadour a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières