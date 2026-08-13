Atelier, Drôles de feuilles ! La Distylerie Luçon
samedi 26 septembre 2026 · La Distylerie · Luçon
Informations pratiques
Luçon
Atelier, Drôles de feuilles !
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26 15:45:00
Date(s) :
2026-09-26
Un atelier artistique pour petits et grands !
Les feuilles mortes se transforment en de drôles de créatures ! À partir de feuilles d’automne de différentes formes et couleurs, laissez libre cours à votre imagination pour créer des animaux amusants et originaux. Vos œuvres seront ensuite exposées à l’Office de tourisme et soumises au vote du public la création la plus plébiscitée remportera un super cadeau !
Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.
.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An art workshop for young and old!
L’événement Atelier, Drôles de feuilles ! Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
À voir aussi à Luçon (Vendée)
- Visite guidée, l’univers de Fabrice Hyber Artothèque de la Vendée du Sud Luçon 18 août 2026
- Jeu vidéo, Discovery Tour by Assassin’s Creed Grèce antique La Distylerie Luçon 18 août 2026
- Visite-atelier, Dessine ton doudou Artothèque de la Vendée du Sud Luçon 19 août 2026
- Concert médiéval A la clere fontaine Place du General Leclerc Luçon 20 août 2026
- Atelier, La Jeune fille à la perle La Distylerie Luçon 21 août 2026