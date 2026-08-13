Atelier, Drôles de feuilles ! La Distylerie Luçon

Informations pratiques

Luçon

Atelier, Drôles de feuilles !

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26 15:45:00

Date(s) :

2026-09-26

Un atelier artistique pour petits et grands !

Les feuilles mortes se transforment en de drôles de créatures ! À partir de feuilles d’automne de différentes formes et couleurs, laissez libre cours à votre imagination pour créer des animaux amusants et originaux. Vos œuvres seront ensuite exposées à l’Office de tourisme et soumises au vote du public la création la plus plébiscitée remportera un super cadeau !

Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

An art workshop for young and old!

L’événement Atelier, Drôles de feuilles ! Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud