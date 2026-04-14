Atelier du jardinier, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Atelier du jardinier Mercredi 29 avril, 15h00 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Participez à notre atelier parents-enfants et préparez ensemble votre jardin potager !

C’est l’occasion idéale de partager un moment convivial en famille, d’apprendre les bases du jardinage et de semer les premières graines d’un futur potager gourmand. Rejoignez-nous pour une aventure verte et ludique où chaque petit geste compte !

Un atelier par Michel, animateur jardin.

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26 rue Aurel Chazeau, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556014085 »}]

Atelier parents-enfants, venez préparer votre jardin potager ! jardinage enfants

@Ville de Saint-Médard-en-Jalles