Atelier du jardinier, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles
Atelier du jardinier, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles mercredi 29 avril 2026.
Atelier du jardinier Mercredi 29 avril, 15h00 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde
Entrée libre, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00
Participez à notre atelier parents-enfants et préparez ensemble votre jardin potager !
C’est l’occasion idéale de partager un moment convivial en famille, d’apprendre les bases du jardinage et de semer les premières graines d’un futur potager gourmand. Rejoignez-nous pour une aventure verte et ludique où chaque petit geste compte !
Un atelier par Michel, animateur jardin.
Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26 rue Aurel Chazeau, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556014085 »}]
Atelier parents-enfants, venez préparer votre jardin potager ! jardinage enfants
@Ville de Saint-Médard-en-Jalles
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