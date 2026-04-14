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Atelier du jardinier, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Atelier du jardinier, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Atelier du jardinier, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil

Adresse : 26 rue Aurel Chazeau, Saint-Médard-en-Jalles

Ville : 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Département : Gironde

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif : Entrée libre, sur inscription

Atelier du jardinier Mercredi 29 avril, 15h00 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

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Atelier parents-enfants, venez préparer votre jardin potager ! jardinage enfants

@Ville de Saint-Médard-en-Jalles

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