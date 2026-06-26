Atelier Du masque à la Marionnette Place de l’Église Nantiat

Informations pratiques

Nantiat

Atelier Du masque à la Marionnette

Place de l’Église Médiathèque Nantiat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

En partenariat avec le festival Imagi’Nieul (Aurora Imagi’Nieul ), nous vous proposons 1 atelier de fabrication Du Masque à la Marionnette . A partir d’un dessin, réalisez un masque en pate auto-durcissante qui deviendra la tête d’un personnage. .

Place de l’Église Médiathèque Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 53 33 11 apostrophe@elan87.fr

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English : Atelier Du masque à la Marionnette

L’événement Atelier Du masque à la Marionnette Nantiat a été mis à jour le 2026-06-26 par Terres de Limousin