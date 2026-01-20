Verre de l’amitié au Point d’Information Touristique, médiathèque l’Apostrophe Place de l’Église Nantiat
Verre de l’amitié au Point d’Information Touristique, médiathèque l’Apostrophe Place de l’Église Nantiat mardi 21 juillet 2026.
Nantiat
Verre de l’amitié au Point d’Information Touristique, médiathèque l’Apostrophe
Place de l’Église Médiathèque l’Apostrophe Nantiat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:00:00
fin : 2026-07-21 18:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Accueil au point d’Information Touristique, médiathèque l’Apostrophe. Profitez d’un accueil personnalisé et convivial autour d’un verre de l’amitié, accompagné de produits du terroir. Bénéficiez de conseils sur mesure pour explorer les incontournables des Monts du Limousin paysages préservés, villages de caractère, activités nature… L’équipe de l’Office de Tourisme vous partage ses bons plans pour ne rien manquer lors de votre séjour. Ces moments privilégiés sont l’occasion de rencontrer les acteurs du territoire et d’échanger avec d’autres visiteurs. Une belle façon de vivre des expériences humaines et de profiter pleinement de votre escapade. A 15h30, visite du bourg avec Jean-Jacques Rahil, guide local passionné d’histoire. .
Place de l’Église Médiathèque l’Apostrophe Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr
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English : Verre de l’amitié au Point d’Information Touristique, médiathèque l’Apostrophe
L’événement Verre de l’amitié au Point d’Information Touristique, médiathèque l’Apostrophe Nantiat a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Monts du Limousin
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