Visite commentée du château de Montauran, Château de Montauran, Nantiat

Visite commentée du château de Montauran Samedi 19 septembre, 10h30 Château de Montauran Haute-Vienne

Gratuit. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Visite gratuite commentée du château de Montauran à Nantiat, le samedi 19 septembre 2026.

Début de la visite à 10 h 30, fin à 11 h 30.

Le stationnement est limité à six voitures, soit environ vingt personnes. Réservation obligatoire.

Réservations à partir du 1er septembre 2026 : ndussac@orange.fr / 06 08 47 62 53

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Visite gratuite commentée du château de Montauran à Nantiat, le samedi 19 septembre 2026.

©ndussac@orange.fr