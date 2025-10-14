Visite commentée du château de Montauran, Château de Montauran, Nantiat
Visite commentée du château de Montauran, Château de Montauran, Nantiat samedi 19 septembre 2026.
Visite commentée du château de Montauran Samedi 19 septembre, 10h30 Château de Montauran Haute-Vienne
Gratuit. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Visite gratuite commentée du château de Montauran à Nantiat, le samedi 19 septembre 2026.
Début de la visite à 10 h 30, fin à 11 h 30.
Le stationnement est limité à six voitures, soit environ vingt personnes. Réservation obligatoire.
Réservations à partir du 1er septembre 2026 : ndussac@orange.fr / 06 08 47 62 53
Château de Montauran Nantiat Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555534243 https://www.nantiat.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06.08.47.62.53 »}, {« type »: « email », « value »: « ndussac@orange.fr »}] [{« link »: « mailto:ndussac@orange.fr »}]
Visite gratuite commentée du château de Montauran à Nantiat, le samedi 19 septembre 2026.
©ndussac@orange.fr
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