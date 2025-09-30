Informations pratiques

Nantiat

Heure du conte Les histoires de Barbara

Place de l’Église Nantiat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 10:30:00

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-09-09 2026-10-07 2026-11-18 2026-12-16

La médiathèque de Nantiat vous invite à un moment de douceur avec les belles histoires racontées par Barbara. .

Place de l’Église Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 53 33 11 apostrophe@elan87.fr

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English : Heure du conte Les histoires de Barbara

L’événement Heure du conte Les histoires de Barbara Nantiat a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Monts du Limousin