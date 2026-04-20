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Atelier du Mercredi papatte Saint-Dizier

Atelier du Mercredi papatte Saint-Dizier mercredi 3 juin 2026.

Adresse : Musée

Ville : 52100 Saint-Dizier

Département : Haute-Marne

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Saint-Dizier

Atelier du Mercredi papatte

Musée Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03

Date(s) :
2026-06-03

Tout public
Cet atelier a pour objectif de faire découvrir aux enfants le monde fascinant des animaux à travers leurs pattes, empreintes et traces !   .

Musée Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50 

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English :

L’événement Atelier du Mercredi papatte Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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