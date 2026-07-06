Atelier du mercredi | Patinoire miniature Égletons
mercredi 9 décembre 2026 · Égletons
Informations pratiques
Égletons
Atelier du mercredi | Patinoire miniature
Rue Docteur Henri Dignac Égletons Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 15:00:00
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-12-09
Le futur est un sujet complexe qui a inspiré de nombreux auteurs, faites découvrir votre dystopie favorite durant le club lecture !
3 à 12 ans
Inscription au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .
Rue Docteur Henri Dignac Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier du mercredi | Patinoire miniature
L’événement Atelier du mercredi | Patinoire miniature Égletons a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
À voir aussi à Égletons (Corrèze)
- Atelier du mercredi | Origami Rue Henri Dignac Égletons 16 septembre 2026
- Festival « Natura L’Œil », Commune d’Égletons, Égletons 19 septembre 2026
- Visite hors-les-murs « Art et architecture au Moyen Âge », Centre de découverte du Moyen Âge, Égletons 19 septembre 2026
- Micro-atelier « Notre-Dame », Centre de découverte du Moyen Âge, Égletons 19 septembre 2026
- Bal de l’Equinoxe Route de Soudeilles Égletons 19 septembre 2026