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Atelier du mercredi | Patinoire miniature Égletons

mercredi 9 décembre 2026 · Égletons

Atelier du mercredi | Patinoire miniature Égletons

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue Docteur Henri Dignac
Ville
19300 Égletons
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Égletons

Atelier du mercredi | Patinoire miniature

Rue Docteur Henri Dignac Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 15:00:00
fin : 2026-12-09

Date(s) :
2026-12-09

Le futur est un sujet complexe qui a inspiré de nombreux auteurs, faites découvrir votre dystopie favorite durant le club lecture !
3 à 12 ans
Inscription au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr   .

Rue Docteur Henri Dignac Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 

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English : Atelier du mercredi | Patinoire miniature

L’événement Atelier du mercredi | Patinoire miniature Égletons a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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