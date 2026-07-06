Informations pratiques

Égletons

Atelier du mercredi | Patinoire miniature

Rue Docteur Henri Dignac Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 15:00:00

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-12-09

Le futur est un sujet complexe qui a inspiré de nombreux auteurs, faites découvrir votre dystopie favorite durant le club lecture !

3 à 12 ans

Inscription au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .

Rue Docteur Henri Dignac Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92

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English : Atelier du mercredi | Patinoire miniature

L’événement Atelier du mercredi | Patinoire miniature Égletons a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières