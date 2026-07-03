Club lecture | Carte blanche Rue Henri Dignac Égletons
jeudi 3 septembre 2026 · Rue Henri Dignac · Égletons
Informations pratiques
Égletons
Club lecture | Carte blanche
Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 14:30:00
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-09-03
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Bibliothèque Municipale Réservation obligatoire au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .
Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 bibliotheque@mairie-egletons.fr
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English : Club lecture | Carte blanche
L’événement Club lecture | Carte blanche Égletons a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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