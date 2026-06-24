Forum des associations Espace Ventadour Égletons

Informations pratiques

Égletons

Forum des associations

Espace Ventadour 45 Avenue Charles de Gaulle Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Le Forum des associations est le rendez-vous incontournable de la rentrée. Il donne le top départ d’une nouvelle année d’activités sportives, culturelles, humanitaires, sociales, etc.

Afin de valoriser la richesse de son tissu associatif et de permettre au plus grand nombre d’associations de se faire connaître, ce forum propose aux Égletonnais(e) de venir rencontrer les associations de la ville et de découvrir la multitude de leurs activités.

Organisé dans le cadre de la politique d’aide à la vie associative souhaitée par la municipalité, le forum présentera à nouveau tous les domaines associatifs et permettra aux visiteurs d’assister à des démonstrations et d’adhérer aux associations présentes.

et peut être Trouver sa vocation au Forum des associations ! .

Espace Ventadour 45 Avenue Charles de Gaulle Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 00 36

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Égletons a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières