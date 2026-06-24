Forum des associations Espace Ventadour Égletons
samedi 5 septembre 2026 · Espace Ventadour · Égletons
Informations pratiques
Égletons
Forum des associations
Espace Ventadour 45 Avenue Charles de Gaulle Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Le Forum des associations est le rendez-vous incontournable de la rentrée. Il donne le top départ d’une nouvelle année d’activités sportives, culturelles, humanitaires, sociales, etc.
Afin de valoriser la richesse de son tissu associatif et de permettre au plus grand nombre d’associations de se faire connaître, ce forum propose aux Égletonnais(e) de venir rencontrer les associations de la ville et de découvrir la multitude de leurs activités.
Organisé dans le cadre de la politique d’aide à la vie associative souhaitée par la municipalité, le forum présentera à nouveau tous les domaines associatifs et permettra aux visiteurs d’assister à des démonstrations et d’adhérer aux associations présentes.
et peut être Trouver sa vocation au Forum des associations ! .
Espace Ventadour 45 Avenue Charles de Gaulle Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 00 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Égletons a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
À voir aussi à Égletons (Corrèze)
- Vernissage Les veilleurs du Plateau Égletons 4 juillet 2026
- 3èmes CHOR’ÉZIENNES Espace Ventadour Égletons 4 juillet 2026
- Atelier Des merveilles à graver CDMA Égletons 9 juillet 2026
- Vendredi ludo Rue Docteur Henri Dignac Égletons 10 juillet 2026
- Marché festif Place de la page Égletons 13 juillet 2026