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Festival « Natura L’Œil », Commune d’Égletons, Égletons

samedi 19 septembre 2026 · Commune d'Égletons · Égletons

Festival « Natura L’Œil », Commune d’Égletons, Égletons

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Commune d'Égletons
Adresse
19300 Égletons
Ville
19300 Égletons
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Festival « Natura L’Œil » 19 et 20 septembre Commune d’Égletons Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Exposition en plein air et en grand format de plus de 100 photographies, présentées dans plusieurs espaces de la ville d’Égletons.

Commune d’Égletons 19300 Égletons Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Exposition en plein air et en grand format de plus de 100 photos dans plusieurs espaces de la ville d’Égletons.

©Festival Natura L’Œil

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