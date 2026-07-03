Atelier du mercredi | Origami Rue Henri Dignac Égletons

Informations pratiques

Égletons

Atelier du mercredi | Origami

Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Venez vous initier au monde du pliage japonais. Chat, oiseau, bateau tout peut être créé grâce à votre imagination.

De 3 à 12 ans.

Bibliothèque Municipale Réservation obligatoire au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .

Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 bibliotheque@mairie-egletons.fr

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English : Atelier du mercredi | Origami

L’événement Atelier du mercredi | Origami Égletons a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières