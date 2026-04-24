Saint-Dizier

Atelier du Mercredi sifflet néolithique

Musée Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Tout public

Après la découverte des objets de cette époque issus des collections, les participants fabriquent leur propre sifflet en argile. Pour les enfants de 8 à 14 ans. Sur inscription. .

Musée Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50

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English :

L’événement Atelier du Mercredi sifflet néolithique Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne