Atelier du Mercredi sifflet néolithique Saint-Dizier
Atelier du Mercredi sifflet néolithique Saint-Dizier mercredi 13 mai 2026.
Saint-Dizier
Atelier du Mercredi sifflet néolithique
Musée Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Tout public
Après la découverte des objets de cette époque issus des collections, les participants fabriquent leur propre sifflet en argile. Pour les enfants de 8 à 14 ans. Sur inscription. .
Musée Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50
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English :
L’événement Atelier du Mercredi sifflet néolithique Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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