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AGENDA · Penmarch

Atelier du salon Cap Caval Arts Poésie en pages avenue de Skibbereen Penmarch

samedi 11 juillet 2026 · avenue de Skibbereen · Penmarch

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Lieu
avenue de Skibbereen
Adresse
Salle Cap Caval
Ville
29760 Penmarch
Département
Finistère
Tarif

Penmarch

Atelier du salon Cap Caval Arts Poésie en pages

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-11

Un atelier 100% plaisir accessible aux débutant(e)s, à partir de 12-13 ans.
Dans cet atelier de 3 heures, tu vas apprendre une technique imparable pour créer de superbes leporello à base de collages et les transformer en objets poétiques à lire et à partager.
Sur réservation 12 personnes maximum.
Avec Gwenaëlle Péron.   .

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch 29760 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Atelier du salon Cap Caval Arts Poésie en pages Penmarch a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Destination Pays Bigouden

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