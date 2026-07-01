Atelier du salon Cap Caval Arts Poésie en pages avenue de Skibbereen Penmarch
samedi 11 juillet 2026 · avenue de Skibbereen · Penmarch
Informations pratiques
Penmarch
Atelier du salon Cap Caval Arts Poésie en pages
avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Un atelier 100% plaisir accessible aux débutant(e)s, à partir de 12-13 ans.
Dans cet atelier de 3 heures, tu vas apprendre une technique imparable pour créer de superbes leporello à base de collages et les transformer en objets poétiques à lire et à partager.
Sur réservation 12 personnes maximum.
Avec Gwenaëlle Péron. .
avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch 29760 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Atelier du salon Cap Caval Arts Poésie en pages Penmarch a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Destination Pays Bigouden
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