Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier D’un espace à l’autre Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône

Atelier D’un espace à l’autre Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Musée Nicéphore Niépce

Adresse : 28 Quai des Messageries

Ville : 71100 Chalon-sur-Saône

Département : Saône-et-Loire

Début : 2026-04-15T14:30:00

Fin : 2026-04-15T16:00:00

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chalon-sur-Saône

Atelier D’un espace à l’autre

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :
2026-04-15

Dans une photographie, le hors-champ peut être suggéré à travers une ouverture porte, fenêtre, passage… A l’aide d’un montage de deux photographies, l’une d’une ouverture, l’autre d’un lieu, réalise une composition géométrique qui mêle la vision de deux espaces.   .

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98  servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier D’un espace à l’autre

L’événement Atelier D’un espace à l’autre Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-02-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

À voir aussi à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire)