Atelier D’un espace à l’autre Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Atelier D’un espace à l’autre

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Dans une photographie, le hors-champ peut être suggéré à travers une ouverture porte, fenêtre, passage… A l’aide d’un montage de deux photographies, l’une d’une ouverture, l’autre d’un lieu, réalise une composition géométrique qui mêle la vision de deux espaces. .

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98 servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr

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English : Atelier D’un espace à l’autre

L’événement Atelier D’un espace à l’autre Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-02-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)