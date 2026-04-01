Atelier D’un espace à l’autre Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône
Atelier D’un espace à l’autre Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône mercredi 15 avril 2026.
Chalon-sur-Saône
Atelier D’un espace à l’autre
Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Dans une photographie, le hors-champ peut être suggéré à travers une ouverture porte, fenêtre, passage… A l’aide d’un montage de deux photographies, l’une d’une ouverture, l’autre d’un lieu, réalise une composition géométrique qui mêle la vision de deux espaces. .
Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98 servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr
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English : Atelier D’un espace à l’autre
L’événement Atelier D’un espace à l’autre Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-02-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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