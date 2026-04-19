Atelier Duo Painting avec Coquelicot Atelier des Abbesses PARIS
Atelier Duo Painting avec Coquelicot Atelier des Abbesses PARIS dimanche 7 juin 2026.
Un concept inédit à Paris : peindre à deux sur une même toile, guidés par l’artiste peintre Laura Boileau (Coquelicot_lbr_artiste). En couple, entre amis, en famille — aucune expérience requise. Tout le matériel est fourni (toile 50×70, peinture, pinceaux, tablier), ainsi qu’une boisson et un buffet. Vous repartez avec votre œuvre personnelle. Rencontre avec l’artiste et galerie éphémère inclus. 50 places uniquement.
Venez peindre à deux sur une même toile guidés par l’artiste Laura Boileau — brunch, matériel et œuvre à emporter inclus.
Le dimanche 07 juin 2026
de 13h30 à 16h00
payant Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T16:30:00+02:00
fin : 2026-06-07T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T13:30:00+02:00_2026-06-07T16:00:00+02:00
Atelier des Abbesses 8 Passage des Abbesses, 75018 Paris 75018 PARIS
https://maisoneridia.fr/billetterie/atelier-duo-painting
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