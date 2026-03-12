Manon Mullener trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Chaque morceau de cet album de jazz moderne aux influences cubaines raconte une histoire de vie unique, comme celle de Zoila, une grand-mère cubaine de 95 ans qui évoque la parfumerie qu’elle gérait avec son mari dans la Havane des années 50, ou celle de Noh, un chauffeur de taxi mexicain attaché aux valeurs mayas, et celle de Willard, un passionné d’opéra des quartiers huppés de New York. Une tournée mondiale de 100 concerts permettra au public de découvrir ces récits musicaux en live, avec une énergie et une profondeur qui promettent des frissons inoubliables.

« Étoile montante du jazz européen. » Radio France

« Le futur du jazz suisse. » Le Temps

« Une énergie et une efficacité immédiate. » Jazz Magazine

Manon Mullener : piano

Lucien Mullener : batterie

Rodrigo Aravena : basse électrique

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Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Album « Stories » — Avec son nouvel album « Stories », enregistré à New York, la jeune pianiste suisse Manon Mullener nous emmène dans un voyage musical inspiré de témoignages bouleversants de personnes rencontrées à travers le monde.

Le mardi 19 mai 2026

de 21h30 à 22h30

Le mardi 19 mai 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-20T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-19T19:30:00+02:00_2026-05-19T20:30:00+02:00;2026-05-19T21:30:00+02:00_2026-05-19T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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