J’ai un coup de cœur… et vous ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris
J’ai un coup de cœur… et vous ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris samedi 9 mai 2026.
En présence d’interprètes LSF/FR
Vous dégustez des romans, vous engloutissez des mangas ou des BD, vous dévorez des films… Venez discuter, échanger et partager vos coups de cœur dans notre club.
Le samedi 09 mai 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-09T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T16:00:00+02:00_2026-05-09T17:30:00+02:00
Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr
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