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J’ai un coup de cœur… et vous ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

J’ai un coup de cœur… et vous ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

J’ai un coup de cœur… et vous ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris samedi 9 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Louise Walser-Gaillard

Adresse : 26, rue Chaptal

Ville : 75009 Paris

Département : Paris

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

En présence d’interprètes LSF/FR

Vous dégustez des romans, vous engloutissez des mangas ou des BD, vous dévorez des films… Venez discuter, échanger et partager vos coups de cœur dans notre club.
Le samedi 09 mai 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-09T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T16:00:00+02:00_2026-05-09T17:30:00+02:00

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal  75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr


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