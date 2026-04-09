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Printemps – Atelier Floral : un bouquet a offrir, un moment a partager Feuille Blanche, Café Noir Paris

Printemps – Atelier Floral : un bouquet a offrir, un moment a partager Feuille Blanche, Café Noir Paris

Printemps – Atelier Floral : un bouquet a offrir, un moment a partager Feuille Blanche, Café Noir Paris samedi 9 mai 2026.

Lieu : Feuille Blanche, Café Noir

Adresse : 102 rue Truffaut

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : <p>47 € en solo ou 82 € en duo</p>

Pour le printemps, Feuille Blanche Café Noir vous propose un atelier floral tout en douceur.
Le temps d’un moment créatif, apprenez à composer votre propre bouquet autour des fleurs de saison.
Que vous veniez en solo pour vous faire plaisir, ou en duo pour partager une expérience à deux (amoureux·ses, ami·es, …), cet atelier est une invitation à créer, à prendre le temps et à repartir avec une création unique.

Vous serez guidé·e pas à pas dans la composition de votre bouquet
Aucune expérience requise
Un moment hors du temps, entre fleurs et créativité

Samedi 9 mai
47 € en solo ou 82 € en duo
Les places sont limitées — pensez à réserver

Pour le printemps, Feuille Blanche Café Noir vous propose un atelier floral tout en douceur. Le temps d’un moment créatif, apprenez à composer votre propre bouquet autour des fleurs de saison.
Le samedi 09 mai 2026
de 16h00 à 18h00
payant

47 € en solo ou 82 € en duo

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-09T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T16:00:00+02:00_2026-05-09T18:00:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut  75017 Paris

Printemps – Atelier Floral : un bouquet a offrir, un moment a partager


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