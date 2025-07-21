UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Angers

Atelier duo parents enfants de 1 à 4 ans, Anne BRISSET, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Anne BRISSET · Angers

Atelier duo parents enfants de 1 à 4 ans, Anne BRISSET, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Anne BRISSET
Adresse
1 RUE DU PIN 49000 Angers
Ville
49015 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
20 personnes par atelier

Atelier duo parents enfants de 1 à 4 ans 19 et 20 septembre Anne BRISSET Maine-et-Loire

20 personnes par atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Samedi 19 septembre 2026
Le matin:
16h00-16h45
17h00-17h45
Chaque duo parent/enfant de 1 à 4 ans
est invité à explorer les instruments
et la voix à travers des jeux sonores collectifs.
sur inscriptions (places limitées)
Dimanche 20 septembre 2026
Le matin:
10h00-10h45
11h00-11h45
Chaque duo parent/enfant de 1 à 4 ans
est invité à explorer les instruments
et la voix à travers des jeux sonores collectifs.
sur inscriptions (places limitées)

Anne BRISSET 1 RUE DU PIN 49000 Angers Angers 49015 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241662400 http://www.galeriesonore.fr http://www.galeriesonore.fr A la différence d’un musée, et c’est ce qui constitue la principale originalité du travail de la Galerie Sonore d’Angers, les 2 500 instruments sont en état de jeu et à la disposition du public.
découverte des répertoires traditionnels et exploration de la collection d’instruments de 5 continents dans une démarche de création sonore. 4 entrées: rue du Pin, rue Mirabeau, rue Colbert, rue de La Lafontaine
Journées européennes du Patrimoine 2026

©GSA

À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)