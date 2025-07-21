Atelier duo parents enfants de 1 à 4 ans, Anne BRISSET, Angers

Informations pratiques

Atelier duo parents enfants de 1 à 4 ans 19 et 20 septembre Anne BRISSET Maine-et-Loire

20 personnes par atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Samedi 19 septembre 2026

Le matin:

16h00-16h45

17h00-17h45

Chaque duo parent/enfant de 1 à 4 ans

est invité à explorer les instruments

et la voix à travers des jeux sonores collectifs.

sur inscriptions (places limitées)

Dimanche 20 septembre 2026

Le matin:

10h00-10h45

11h00-11h45

Chaque duo parent/enfant de 1 à 4 ans

est invité à explorer les instruments

et la voix à travers des jeux sonores collectifs.

sur inscriptions (places limitées)

Anne BRISSET 1 RUE DU PIN 49000 Angers Angers 49015 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241662400 http://www.galeriesonore.fr http://www.galeriesonore.fr A la différence d’un musée, et c’est ce qui constitue la principale originalité du travail de la Galerie Sonore d’Angers, les 2 500 instruments sont en état de jeu et à la disposition du public.

découverte des répertoires traditionnels et exploration de la collection d’instruments de 5 continents dans une démarche de création sonore. 4 entrées: rue du Pin, rue Mirabeau, rue Colbert, rue de La Lafontaine

Journées européennes du Patrimoine 2026

©GSA