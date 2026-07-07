Atelier e-sport seniors avec Silver Geek et la Fabrique de Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris
mardi 21 juillet 2026 · La Fabrique de la Solidarité · Paris
Informations pratiques
Cet été, Paris accueille l’Esports World Cup, l’un des plus grands rendez-vous internationaux consacrés à l’e-sport. Dans ce cadre, la Fabrique de la Solidarité vous propose un atelier de découverte à l’e-sport animé par l’association Silver Geek. Que vous soyez senior, proche, amateur de jeux vidéo ou simplement curieux, venez partager un moment chaleureux, échanger avec d’autres participant·es et découvrir une pratique qui rassemble les générations.
Aucune expérience n’est nécessaire : l’atelier est ouvert aux débutants comme aux joueurs et joueuses plus expérimentés
Spécialisée dans l’utilisation du jeu vidéo comme outil de lien social, Silver Geek accompagne les seniors dans la découverte de l’e-sport à travers des animations conviviales, accessibles et ludiques.
À l’occasion de l’Esports World Cup à Paris cet été, la Fabrique de la Solidarité vous invite à découvrir l’e-sport lors d’un atelier convivial animé par l’association Silver Geek. Un moment de partage intergénérationnel autour du jeu vidéo !
Le mardi 21 juillet 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-21T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-21T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-21T10:30:00+02:00_2026-07-21T12:30:00+02:00
La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque 75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris
Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)
Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)
Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)
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