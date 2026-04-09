Présentation de l’atelier

Après une première partie d’atelier conçue comme une exploration autour de la mélodie, de l’harmonie et des différentes manières d’accompagner un thème (accords, pizz, rythmiques d’archet…), il vous sera proposé par le Duo Brady, dans un second temps d’écrire votre propre standard avec un thème, une grille d’accord, et de l’improvisation !

Atelier du Ponton des Arts avec le Duo Brady ; Crédits : © Le Ponton des Arts

Infos

Atelier à destination des instrumentistes à cordes, étudiant-es, amateur-es ou professionnel-les de tout niveau, tout âge, tout style de musique Tarif : 10 euros

Réservation obligatoire (jauge limitée à 14 personnes maximum)

Rendez-vous à 9h pour le café et les croissants

Début d’atelier à 9h30

Pour toute question : lepontondesarts@gmail.com

Cet atelier est organisé par le Ponton des Arts au Lavoir Moderne Parisien et est soutenu par la mairie du 18ème arrondissement de Paris.

Atelier du Ponton des Arts avec le Duo Brady ; Crédits : © Le Ponton des Arts

Bio Duo Brady​​

Depuis leur rencontre en 2010, Michèle Pierre et Paul Colomb, tous deux violoncellistes, n’ont cessé de jouer ensemble, et de leurs conversations improvisées et ludiques est progressivement né le Duo Brady. Leurs formations, classique (CNSM de Paris, HEMU Lausanne) et jazz, s’y marient avec un travail sur la matière sonore, beaucoup d’improvisation, et une ouverture à toutes sortes de territoires musicaux.

Après un premier album remarquable de finesse (Plaines, 2020), Michèle Pierre et Paul Colomb puisent dans la science-fiction et le futurisme pour imaginer La Vie d’après, un concert en forme de rêverie sur nos futurs possibles.

Un disque de ce programme est sorti en 2023 et a été salué par la presse (RTS, France Musique, Jazz Magazine, Citizen Jazz…).​

Le Duo Brady est lauréat Jazz Migration 2025.

Michèle Pierre et Paul Colomb se sont produit seul ou ensemble aussi bien sur les scènes classique, contemporaines, jazz et les scènes de musiques actuelles aux côtés de Fiona Monbet, Daniel Mille, Jean-Louis Trintignant, Sandra Nkaké, Jî Drû, Fiona Monbet, Romain Louveau, le Sacre du Tympan, le Bleue Quintet…

Ils écrivent également pour le théâtre et le cinéma (« Colère Noire », G. Dufay ; “Encore combien d’étoiles”, Cie Amarante ; dernier court-métrage de Shreela Agarwal, etc…)

Michèle et Paul assurent ensemble la direction artistique du Ponton des Arts, structure soutenant leurs projets de disques, concerts, festivals, stages et actions culturelles. Ils animent ensemble la série d’ateliers « Cordes et improvisation » qui se tient chaque mois au Lavoir Moderne Parisien. En juillet 2025 naît première édition du Barbès Cello Club, stage de violoncelle créatif et transversal incluant ateliers de yoga et lutherie.Pendant le deuxième confinement, le Duo Brady réalise le documentaire « Et le violoncelle dans tout ça ? », témoignage en mots et musique de 12 violoncellistes au coeur de la crise sanitaire. Le film sorti sur YouTube comptabilise plus de 20000 vues et est très relayé par la critique (Télérama, Europe 1, France Musique, la RTS…).

Un atelier d’écriture musicale dans la joie et la bonne humeur =)

Le dimanche 19 avril 2026

de à

payant

Tarif unique : 10 euros

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-19T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-20T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-04-19T00:00:00+02:00_2026-04-19T23:59:00+02:00

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris

http://www.lepontondesarts.com lepontondesarts@gmail.com



Afficher la carte du lieu Lavoir Moderne Parisien et trouvez le meilleur itinéraire

