Atelier écriture de fiction Au petit accent argentin Granville

Granville

Atelier écriture de fiction

Au petit accent argentin 7 Rue Général Patton Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 16:30:00

fin : 2026-07-11 18:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Atelier d’écriture de fiction avec l’autrice et créatrice de podcasts AnneSo Ka.

Comment structurer ses idées pour écrire une histoire forte ?

Apprenez une méthode universelle, entraînez-vous à construire une trame, gagnez en clarté pour finir un projet.

Le tout en dégustant boissons, maté et succulents gâteaux argentins !

Petit groupe places limitées. .

Au petit accent argentin 7 Rue Général Patton Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 75 16 29 annesoka@mailo.com

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English : Atelier écriture de fiction

L’événement Atelier écriture de fiction Granville a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Granville Terre et Mer