Atelier empreintes et sceaux, Eglise de Grand-Laviers, Grand-Laviers

Informations pratiques

Atelier empreintes et sceaux Samedi 19 septembre, 16h30 Eglise de Grand-Laviers Somme

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Devenez artisan d’un jour en façonnant votre propre morceau d’histoire. À l’aide d’argile, de tampons et d’éléments naturels, enfants et parents s’initient aux secrets des bâtisseurs : gravez les motifs géométriques des briques traditionnelles, jouez avec les textures ou moulez les symboles historiques du bourg et de son église. Les secrets de la matière n’auront plus aucun mystère pour vous ! Chaque famille repartira avec sa création en argile, un souvenir unique et personnalisé à faire sécher à la maison.

Visite-atelier avec modelage d’argile | à partir de 5 ans

Eglise de Grand-Laviers Grand-Laviers, rue de l’église Grand-Laviers 80132 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.baiedesomme3vallees.fr/wp-admin/post.php?post=31423&action=edit »}]

Devenez artisan d’un jour en façonnant votre propre morceau d’histoire. À l’aide d’argile, de tampons et d’éléments naturels, enfants et parents s’initient aux secrets des bâtisseurs : gravez les des…

©BS3V, C. Csore