Visite sensible : La caravane des sens, Eglise de Grand-Laviers, Grand-Laviers

Informations pratiques

Visite sensible : La caravane des sens Samedi 19 septembre, 15h30 Eglise de Grand-Laviers Somme

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Oubliez les visites classiques : préparez-vous à une aventure où chaque sens devient une porte ouverte sur l’histoire ! Du parvis de l’église aux deux anciennes écoles, le centre bourg de Grand-Laviers se transforme en un formidable terrain d’exploration tactile et visuel. Une déambulation active, poétique et ludique, parfaite pour stimuler la curiosité des petits explorateurs et faire redécouvrir les secrets du village aux adultes. Rapprochez-vous, écoutez, touchez… et vivez une expérience unique qui favorise les échanges en famille !

Visite sensible et itinérante en compagnie d’une guide-médiatrice | à partir de 5 ans

Eglise de Grand-Laviers Grand-Laviers, rue de l’église Grand-Laviers 80132 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/visite-sensible-la-caravane-des-sens/ »}]

Oubliez les visites classiques : préparez-vous à une aventure où chaque sens devient une porte ouverte sur l’histoire ! Du parvis de l’église aux deux anciennes écoles, le centre bourg de se en un et…

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