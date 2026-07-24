Visite ludique Enquête à l’église, alerte à Saint-Fuscien ! | JEP 2026 Grand-Laviers

Informations pratiques

Grand-Laviers

Visite ludique Enquête à l’église, alerte à Saint-Fuscien ! | JEP 2026

Rue de l’Église Grand-Laviers Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Panique sur le Pays d’art et d’histoire l’organisation de malfaitrices Les Trois Grâces a encore frappé ! Ces voleuses hors-pair opèrent de nombreux vols au cœur des monuments historiques du territoire pour constituer une collection exceptionnelle d’œuvres d’art. Après avoir déjà sévi dans plusieurs communes, les enquêteurs ont recueilli des éléments laissant penser qu’elles comptent prochainement s’attaquer à l’église Saint-Fuscien de Grand-Laviers. Le commissaire Émile Sabord a besoins de vous pour déjouer leur plan machiavélique enquêtez pour découvrir quelle est l’œuvre qui fait l’objet des convoitises des Trois Grâces et qui doit être protégée dans les plus brefs délais !

Visite ludique en compagnie d’une guide-médiatrice à partir de 7 ans

Panique sur le Pays d’art et d’histoire l’organisation de malfaitrices Les Trois Grâces a encore frappé ! Ces voleuses hors-pair opèrent de nombreux vols au cœur des monuments historiques du territoire pour constituer une collection exceptionnelle d’œuvres d’art. Après avoir déjà sévi dans plusieurs communes, les enquêteurs ont recueilli des éléments laissant penser qu’elles comptent prochainement s’attaquer à l’église Saint-Fuscien de Grand-Laviers. Le commissaire Émile Sabord a besoins de vous pour déjouer leur plan machiavélique enquêtez pour découvrir quelle est l’œuvre qui fait l’objet des convoitises des Trois Grâces et qui doit être protégée dans les plus brefs délais !

Visite ludique en compagnie d’une guide-médiatrice à partir de 7 ans .

Rue de l’Église Grand-Laviers 80132 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

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English :

Panic in the Land of Art and History: The criminal organization %AB Les Trois Gr%E2ces %BB has struck again! These master thieves are carrying out numerous thefts at historic monuments throughout the region to build an exceptional collection of works of art. After already striking in several towns, investigators have gathered evidence suggesting that they plan to target the Saint-Fuscien Church in Grand-Laviers next. Commissioner Émile Sabord needs your help to foil their Machiavellian plan: Investigate to discover which artwork the Three Graces are after—and which must be protected as soon as possible!

A fun-filled tour led by a guide-mediator—for ages 7 and up

L’événement Visite ludique Enquête à l’église, alerte à Saint-Fuscien ! | JEP 2026 Grand-Laviers a été mis à jour le 2026-07-24 par Baie de Somme 3 Vallées