Visite ludique : Enquête à l’église, Eglise de Grand-Laviers, Grand-Laviers

Informations pratiques

Visite ludique : Enquête à l’église Samedi 19 septembre, 14h30 Eglise de Grand-Laviers Somme

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Panique sur le Pays d’art et d’histoire : l’organisation de malfaitrices « Les Trois Grâces » a encore frappé ! Ces voleuses hors-pair opèrent de nombreux vols au cœur des monuments historiques du territoire pour constituer une collection exceptionnelle d’œuvres d’art. Après avoir déjà sévi dans plusieurs communes, les enquêteurs ont recueilli des éléments laissant penser qu’elles comptent prochainement s’attaquer à l’église Saint-Fuscien de Grand-Laviers. Le commissaire Emile Sabord a besoins de vous pour déjouer leur plan machiavélique : enquêtez pour découvrir quelle est l’œuvre qui fait l’objet des convoitises des Trois Grâces et qui doit être protégée dans les plus brefs délais !

Visite ludique en compagnie d’une guide-médiatrice | à partir de 7 ans

Eglise de Grand-Laviers Grand-Laviers, rue de l’église Grand-Laviers 80132 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/visite-ludique-enquete-a-leglise-alerte-a-saint-fuscien/ »}]

Panique sur le Pays d’art et d’histoire : l’organisation de malfaitrices « Les Trois Grâces » a encore frappé ! Ces voleuses hors-pair opèrent de nombreux vols au cœur des monuments historiques du à …

©BS3V, C. Csore