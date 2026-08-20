Atelier en continu et en autonomie « Il fait vrai-manchot ! », Espace des Mondes polaires, Prémanon

Informations pratiques

Atelier en continu et en autonomie « Il fait vrai-manchot ! » 19 et 20 septembre Espace des Mondes polaires Jura

Places limitées. Rendez-vous en salle hors-sac.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Comme les ours et les manchots, tu as de plus en plus chaud l’été et l’hiver de moins en moins de neige et de glace ? Alors cet atelier est fait pour toi ! Viens t’exprimer et laisser aller ta créativité en créant ta propre pancarte pour montrer ton envie de protéger les pôles ! « Il fait vrai-manchot ! », « L’ours a po-laire bien », « les calottes sont cuites »… Qui aura le plus beau slogan ?

Pour adultes et enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte.

Espace des Mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe 39220 Prémanon Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 60 52 60 http://www.espace-des-mondes-polaires.org L’Espace des Mondes polaires Paul-Émile Victor comprend notamment un musée et une patinoire en hiver, et une piste de rollers quad en été.

Comme les ours et les manchots, tu as de plus en plus chaud l’été et l’hiver de moins en moins de neige et de glace ? Alors cet atelier est fait pour toi ! Viens t’exprimer et laisser aller ta en ta …

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