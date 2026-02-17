REPRISE DES ENTRAINEMENTS Terrain de tennis Prémanon

Informations pratiques

Prémanon

REPRISE DES ENTRAINEMENTS

Terrain de tennis PREMANON/LES ROUSSES Prémanon Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 14:00:00

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02 2026-09-05

Reprise des entrainements du Club de VTT le mercredi 02 septembre à 14h sur Prémanon et le Samedi 05 septembre à 10h aux Rousses.

A partir de 6 ans.

Possibilité de faire votre premier essai en nous contactant par mail info.vttmassifjura@gmail.com

Alors prêt(e) à tenter l’aventure? On se retrouve sur nos vélos! .

Terrain de tennis PREMANON/LES ROUSSES Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 88 42 29 info.vttmassifjura@gmail.com

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English : REPRISE DES ENTRAINEMENTS

L’événement REPRISE DES ENTRAINEMENTS Prémanon a été mis à jour le 2026-07-28 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses