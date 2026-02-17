REPRISE DES ENTRAINEMENTS Terrain de tennis Prémanon
mercredi 2 septembre 2026 · Terrain de tennis · Prémanon
Informations pratiques
Prémanon
REPRISE DES ENTRAINEMENTS
Terrain de tennis PREMANON/LES ROUSSES Prémanon Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 14:00:00
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02 2026-09-05
Reprise des entrainements du Club de VTT le mercredi 02 septembre à 14h sur Prémanon et le Samedi 05 septembre à 10h aux Rousses.
A partir de 6 ans.
Possibilité de faire votre premier essai en nous contactant par mail info.vttmassifjura@gmail.com
Alors prêt(e) à tenter l’aventure? On se retrouve sur nos vélos! .
Terrain de tennis PREMANON/LES ROUSSES Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 88 42 29 info.vttmassifjura@gmail.com
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English : REPRISE DES ENTRAINEMENTS
L’événement REPRISE DES ENTRAINEMENTS Prémanon a été mis à jour le 2026-07-28 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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