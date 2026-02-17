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AGENDA · Prémanon

REPRISE DES ENTRAINEMENTS Terrain de tennis Prémanon

mercredi 2 septembre 2026 · Terrain de tennis · Prémanon

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
mercredi 2 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Terrain de tennis
Adresse
PREMANON/LES ROUSSES
Ville
39220 Prémanon
Département
Jura
Tarif

Prémanon

REPRISE DES ENTRAINEMENTS

Terrain de tennis PREMANON/LES ROUSSES Prémanon Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 14:00:00
fin : 2026-09-02

Date(s) :
2026-09-02 2026-09-05

Reprise des entrainements du Club de VTT le mercredi 02 septembre à 14h sur Prémanon et le Samedi 05 septembre à 10h aux Rousses.
A partir de 6 ans.
Possibilité de faire votre premier essai en nous contactant par mail info.vttmassifjura@gmail.com
Alors prêt(e) à tenter l’aventure? On se retrouve sur nos vélos!   .

Terrain de tennis PREMANON/LES ROUSSES Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 88 42 29  info.vttmassifjura@gmail.com

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English : REPRISE DES ENTRAINEMENTS

L’événement REPRISE DES ENTRAINEMENTS Prémanon a été mis à jour le 2026-07-28 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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