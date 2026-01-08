L’atelier du mardi Pop-up animaux polaires Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Début : 2026-02-17 16:00:00
fin : 2026-02-17 17:30:00
2026-02-17 2026-03-03
Viens créer des animaux polaires en pop-up ! Découpe, plie, colorie les modèles d’animaux ou dessine les tiens. En les assemblant, tu pourras repartir avec ton petit livre animé !
Pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un adulte.
À 16h. Durée libre (selon l’intérêt de l’enfant), jusqu’à 1h30.
Tarif 5€ par participant, gratuit pour l’accompagnant.
Places limitées, merci de réserver au 03 39 50 80 20 ou via contact@espacedesmondespolaires.org. .
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
