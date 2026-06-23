Ouverture spéciale pour la Fête patronale de Prémanon Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon samedi 22 août 2026.

Prémanon

Ouverture spéciale pour la Fête patronale de Prémanon

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

L’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor ouvre gratuitement ses portes à l’occasion de la Fête Patronale de Prémanon musée + piste de roller (location de patins offerte également). .

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

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English : Ouverture spéciale pour la Fête patronale de Prémanon

L’événement Ouverture spéciale pour la Fête patronale de Prémanon Prémanon a été mis à jour le 2026-06-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)