Ouverture spéciale pour la Fête patronale de Prémanon Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon
Ouverture spéciale pour la Fête patronale de Prémanon Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon samedi 22 août 2026.
Prémanon
Ouverture spéciale pour la Fête patronale de Prémanon
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
L’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor ouvre gratuitement ses portes à l’occasion de la Fête Patronale de Prémanon musée + piste de roller (location de patins offerte également). .
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
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English : Ouverture spéciale pour la Fête patronale de Prémanon
L’événement Ouverture spéciale pour la Fête patronale de Prémanon Prémanon a été mis à jour le 2026-06-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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