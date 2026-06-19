Soirées nocturnes en roller Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon

Prémanon

Soirées nocturnes en roller

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-07-29 22:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Découvrez le roller dans une ambiance dynamique et féérique, sur une piste légèrement enfumée reflétant des shows lumineux et au rythme de différents styles de musique rock, disco, dance, années 90… Soirée animée garantie !

Location de rollers quad sur place (= patins à roulettes). Rollers en ligne autorisés. Rollers de la pointure 26 à la pointure 47. Aides au patinage consignées avec une pièce de 2€. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Accès selon les tarifs d’entrée en vigueur. Chaussettes obligatoires. Casque non fourni.

Plus d’informations au 03 39 50 80 20 ou sur contact@espacedesmondespolaires.org. .

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

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English : Soirées nocturnes en roller

L’événement Soirées nocturnes en roller Prémanon a été mis à jour le 2026-06-19 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)