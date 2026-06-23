Fête patronale Place du village Prémanon
Fête patronale Place du village Prémanon samedi 22 août 2026.
Prémanon
Fête patronale
Place du village Place du 19 mars 1962 Prémanon Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Le programme du samedi 23 août
En continu de 10h00 à 21h00
Marché artisanal, Jeux géants, Fête Foraine, Forum + animations des associations Raid Multisports par O’Jura.
Buvette et petite restauration sur place.
Espace des Mondes Polaires
– de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 Entrée gratuite au Musée + Piste Roller (location de patins compris).
– 16h00 Lecture pour les enfants à l’Auditorium.
10h30 Mairie
Inauguration des travaux de la mairie.
18h00
Commémoration au monument aux morts + verre de l’amitié offert.
21h00 Concerts
Roman Canda
Faut Qu’ça Guinche
Les DJ’s du Comité
22h30 Feux d’artifices. .
Place du village Place du 19 mars 1962 Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 58 93 92
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English : Fête patronale
L’événement Fête patronale Prémanon a été mis à jour le 2026-06-23 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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