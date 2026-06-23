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Fête patronale Place du village Prémanon

Fête patronale Place du village Prémanon samedi 22 août 2026.

Lieu
Place du village
Adresse
Place du 19 mars 1962
Ville
39220 Prémanon
Département
Jura
Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Tarif

Prémanon

Fête patronale

Place du village Place du 19 mars 1962 Prémanon Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Le programme du samedi 23 août

En continu de 10h00 à 21h00
Marché artisanal, Jeux géants, Fête Foraine, Forum + animations des associations Raid Multisports par O’Jura.
Buvette et petite restauration sur place.

Espace des Mondes Polaires
– de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 Entrée gratuite au Musée + Piste Roller (location de patins compris).
– 16h00 Lecture pour les enfants à l’Auditorium.

10h30 Mairie
Inauguration des travaux de la mairie.

18h00
Commémoration au monument aux morts + verre de l’amitié offert.

21h00 Concerts
Roman Canda
Faut Qu’ça Guinche
Les DJ’s du Comité

22h30 Feux d’artifices.   .

Place du village Place du 19 mars 1962 Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 58 93 92 

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Prémanon a été mis à jour le 2026-06-23 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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