Fête patronale Place du village Prémanon

Prémanon

Fête patronale

Place du village Place du 19 mars 1962 Prémanon Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le programme du samedi 23 août

En continu de 10h00 à 21h00

Marché artisanal, Jeux géants, Fête Foraine, Forum + animations des associations Raid Multisports par O’Jura.

Buvette et petite restauration sur place.

Espace des Mondes Polaires

– de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 Entrée gratuite au Musée + Piste Roller (location de patins compris).

– 16h00 Lecture pour les enfants à l’Auditorium.

10h30 Mairie

Inauguration des travaux de la mairie.

18h00

Commémoration au monument aux morts + verre de l’amitié offert.

21h00 Concerts

Roman Canda

Faut Qu’ça Guinche

Les DJ’s du Comité

22h30 Feux d’artifices. .

Place du village Place du 19 mars 1962 Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 58 93 92

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Prémanon a été mis à jour le 2026-06-23 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses