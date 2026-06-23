Le Temps des Histoires au coeur de la Fête de Prémanon Espace des Mondes Polaires Prémanon
Le Temps des Histoires au coeur de la Fête de Prémanon Espace des Mondes Polaires Prémanon samedi 22 août 2026.
Prémanon
Le Temps des Histoires au coeur de la Fête de Prémanon
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-08-22 16:30:00
Date(s) :
2026-08-22
À l’occasion de la Fête de Prémanon, l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor propose de courtes lectures qui vous donneront l’impression de voyager et, qui sait, feront peut-être naître des vocations d’explorateurs ou d’exploratrices !
Gratuit. Durée de 20 à 30 minutes. Dans la limite des places disponibles. .
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
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English : Le Temps des Histoires au coeur de la Fête de Prémanon
L’événement Le Temps des Histoires au coeur de la Fête de Prémanon Prémanon a été mis à jour le 2026-06-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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