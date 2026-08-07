Atelier en famille Fabrique ton tampon de Noël ! Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement
mercredi 23 décembre 2026 · Centre Bourse · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
Atelier en famille Fabrique ton tampon de Noël !
Mercredi 23 décembre 2026.
À 14h30. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-23
fin : 2026-12-23
Date(s) :
2026-12-23
Atlier en famille Fabrique ton tampon de Noël ! au Musée d’Histoire de Marseille.Enfants
Viens découvrir la gravure au musée. En suivant l’exemple des tampons d’autrefois pour réaliser les tissus imprimés, ou indiennes , choisis ton motif de noël, grave-le sur ta propre plaque, et imprime-le sur ta carte personnalisée pour les fêtes… Un atelier à poursuivre chez toi à l’infini !
• Enfant de 6 à 12 ans en fonction de l’atelier. Enfants accompagnés d’un adulte.
• Durée 1h30/2h
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles. .
Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Family Workshop: Make Your Own Christmas Stamp! at the Marseille History Museum.
L’événement Atelier en famille Fabrique ton tampon de Noël ! Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Ville de Marseille
À voir aussi à Marseille 1er Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Marie Sarah Artplexe Canebière Marseille 1er Arrondissement 10 septembre 2026
- Projections à l’Alcazar en septembre et octobre Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement 12 septembre 2026
- Visite commentée Marseille de l’Antiquité à nos jours Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement 12 septembre 2026
- Mardis de l’histoire Le Front populaire, de l’Espagne à la Provence et Marseille, de 1936 à 1938 Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement 15 septembre 2026
- Atelier mosaïque Sur les traces des Romains ! Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement 16 septembre 2026