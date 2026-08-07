Atelier en famille Fabrique ton tampon de Noël ! Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Atelier en famille Fabrique ton tampon de Noël !

Mercredi 23 décembre 2026.

À 14h30. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-23

fin : 2026-12-23

Date(s) :

2026-12-23

Atlier en famille Fabrique ton tampon de Noël ! au Musée d’Histoire de Marseille.Enfants

Viens découvrir la gravure au musée. En suivant l’exemple des tampons d’autrefois pour réaliser les tissus imprimés, ou indiennes , choisis ton motif de noël, grave-le sur ta propre plaque, et imprime-le sur ta carte personnalisée pour les fêtes… Un atelier à poursuivre chez toi à l’infini !



• Enfant de 6 à 12 ans en fonction de l’atelier. Enfants accompagnés d’un adulte.

• Durée 1h30/2h

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles. .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Family Workshop: Make Your Own Christmas Stamp! at the Marseille History Museum.

L’événement Atelier en famille Fabrique ton tampon de Noël ! Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Ville de Marseille