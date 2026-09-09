Atelier en famille : «L’apprenti restaurateur», Centre d’Arts et du Patrimoine, Quarante

Informations pratiques

Atelier en famille : «L’apprenti restaurateur» Samedi 19 septembre, 10h30 Centre d’Arts et du Patrimoine Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Participez à un atelier créatif en famille animé par Carine Hullo, plasticienne au Service éducatif de la Communauté de communes Sud-Hérault.

Initiez-vous à la retouche colorée d’une image à l’aide de la peinture et prenez plaisir à appliquer des pigments directement sur la photographie imprimée d’une œuvre à restaurer.

Apprenez à rechercher les bonnes nuances et à utiliser la gouache ou l’acrylique pour jouer avec les transparences et les aplats plus opaques.

Centre d’Arts et du Patrimoine Domaine de Roueïre, 34310 Quarante Quarante 34310 Hérault Occitanie 04 67 25 00 25 https://www.domainederoueire.fr https://www.instagram.com/domainederoueire/;https://www.facebook.com/p/Roue%C3%AFre-Centre-dArts-et-du-Patrimoine-61573911970590/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 25 00 25 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@domainederoueire.fr »}] Ancien domaine viticole réhabilité en lieu de culture, d’émotion et de partage, Roueïre est niché au milieu des vignes, dans un cadre naturel d’exception. Il représente l’union entre le patrimoine historique et la création artistique actuelle.

Espace d’expositions artistiques et patrimoniales, Roueïre propose de nombreuses actions culturelles tout au long de l’année : conférences, visites, ateliers en famille, cours d’art, événements, …

Le domaine impressionne par son architecture, les vestiges de son passé

et la dynamique insufflée par son projet artistique. C’est un lieu accessible à tous, propice à la promenade, la découverte et l’émerveillement. C’est aussi une étape incontournable de la Voie verte Camin’arts et boucle des châteaux.

Depuis sa rénovation, cet endroit chargé de mémoire a tous les atouts pour devenir un site incontournable dédié aux Arts et au Patrimoine dans la Communauté de communes

Sud-Hérault, et au-delà. Parking vélo et voitures.

Participez à un atelier créatif en famille animé par Carine Hullo, plasticienne au Service éducatif de la Communauté de communes Sud-Hérault.

© Carine Hullo