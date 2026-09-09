Visite libre de l’exposition « Croqueurs de patrimoine », Centre d’Arts et du Patrimoine, Quarante

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition « Croqueurs de patrimoine » 19 et 20 septembre Centre d’Arts et du Patrimoine Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition « Croqueurs de patrimoine » invite petits et grands à découvrir les insectes nuisibles qui menacent les objets patrimoniaux.

À travers une approche ludique et pédagogique, elle permet de comprendre leur impact sur les collections et de découvrir le travail des spécialistes qui œuvrent à leur préservation.

Un voyage instructif et accessible dans les coulisses de la conservation du patrimoine, en lien avec le projet Plan-Objet Sud-Hérault.

Centre d’Arts et du Patrimoine Domaine de Roueïre, 34310 Quarante Quarante 34310 Hérault Occitanie 04 67 25 00 25 https://www.domainederoueire.fr https://www.instagram.com/domainederoueire/;https://www.facebook.com/p/Roue%C3%AFre-Centre-dArts-et-du-Patrimoine-61573911970590/ Ancien domaine viticole réhabilité en lieu de culture, d’émotion et de partage, Roueïre est niché au milieu des vignes, dans un cadre naturel d’exception. Il représente l’union entre le patrimoine historique et la création artistique actuelle.

Espace d’expositions artistiques et patrimoniales, Roueïre propose de nombreuses actions culturelles tout au long de l’année : conférences, visites, ateliers en famille, cours d’art, événements, …

Le domaine impressionne par son architecture, les vestiges de son passé

et la dynamique insufflée par son projet artistique. C’est un lieu accessible à tous, propice à la promenade, la découverte et l’émerveillement. C’est aussi une étape incontournable de la Voie verte Camin’arts et boucle des châteaux.

Depuis sa rénovation, cet endroit chargé de mémoire a tous les atouts pour devenir un site incontournable dédié aux Arts et au Patrimoine dans la Communauté de communes

Sud-Hérault, et au-delà. Parking vélo et voitures.

L’exposition « Croqueurs de patrimoine » invite petits et grands à découvrir les insectes nuisibles qui menacent les objets patrimoniaux.

© Melkan Bassil