Visite libre de l’exposition photographique « Patrimoine Sud-Hérault », Centre d’Arts et du Patrimoine, Quarante

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition photographique « Patrimoine Sud-Hérault » 19 et 20 septembre Centre d’Arts et du Patrimoine Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette exposition met en lumière le patrimoine d’un territoire rural au riche passé historique. À l’été 2015, le photographe Melkan Bassil y a réalisé un reportage offrant un voyage visuel où se mêlent inventaire et imaginaire, à travers des photographies traditionnelles, panoramiques et à 360 degrés.

Ce travail invite les habitants à redécouvrir le patrimoine culturel, historique et naturel de leur territoire, tout en valorisant ses points d’intérêt auprès des visiteurs grâce à une expérience immersive. Ces « petites planètes » proposent une vision singulière des lieux qui façonnent l’identité de la Communauté de communes Sud-Hérault.

Centre d’Arts et du Patrimoine Domaine de Roueïre, 34310 Quarante Quarante 34310 Hérault Occitanie 04 67 25 00 25 https://www.domainederoueire.fr https://www.instagram.com/domainederoueire/;https://www.facebook.com/p/Roue%C3%AFre-Centre-dArts-et-du-Patrimoine-61573911970590/ Ancien domaine viticole réhabilité en lieu de culture, d’émotion et de partage, Roueïre est niché au milieu des vignes, dans un cadre naturel d’exception. Il représente l’union entre le patrimoine historique et la création artistique actuelle.

Espace d’expositions artistiques et patrimoniales, Roueïre propose de nombreuses actions culturelles tout au long de l’année : conférences, visites, ateliers en famille, cours d’art, événements, …

Le domaine impressionne par son architecture, les vestiges de son passé

et la dynamique insufflée par son projet artistique. C’est un lieu accessible à tous, propice à la promenade, la découverte et l’émerveillement. C’est aussi une étape incontournable de la Voie verte Camin’arts et boucle des châteaux.

Depuis sa rénovation, cet endroit chargé de mémoire a tous les atouts pour devenir un site incontournable dédié aux Arts et au Patrimoine dans la Communauté de communes

Sud-Hérault, et au-delà. Parking vélo et voitures.

Cette exposition présente le patrimoine d’un territoire rural avec un riche passé historique. Le photographe Melkan Bassil a réalisé un reportage en été 2015, offrant un voyage visuel où se mêlent et…

© Melkan Bassil