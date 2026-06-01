ATelier en santé directives anticipées Tronjoly Gourin

Gourin

ATelier en santé directives anticipées

Tronjoly Salle Meyer Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 18:00:00

fin : 2026-06-30 20:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Dans un système de santé souvent perçu comme complexe, connaître ses droits et comprendre les démarches qui nous concernent devient indispensable pour pouvoir agir, faire des choix éclairés et mieux vivre son parcours de soins. C’est dans cette volonté de rendre chacun et chacune davantage acteur de sa santé que Les Semeurs de Santé poursuivent leurs actions d’information et d’échange auprès du public.

En partenariat avec France Assos Santé Bretagne, un nouvel atelier gratuit et ouvert à toutes et tous est proposé autour d’une thématique concrète les directives anticipées.

Animé avec la participation de France Assos Santé, ce temps d’échange permettra d’aborder des questions essentielles

Que sont les directives anticipées ? Pourquoi les rédiger ? Comment exprimer ses souhaits concernant les soins et l’accompagnement ? À qui les transmettre ? Que signifient-elles pour les proches et les équipes soignantes ?

Cet atelier proposera des informations concrètes et accessibles afin d’aider chacun à mieux comprendre ces démarches souvent méconnues mais pourtant essentielles.

Sur inscription et ouvert à tous. Possibilité de transport. .

Tronjoly Salle Meyer Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 7 68 50 92 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ATelier en santé directives anticipées Gourin a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan