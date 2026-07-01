Atelier enfant 3-6 ans Ca nage Laquenexy
samedi 25 juillet 2026 · Laquenexy
Informations pratiques
Laquenexy
Atelier enfant 3-6 ans Ca nage
4 rue Bourger et Perrin Laquenexy Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 10:30:00
fin : 2026-07-25 11:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Découvre la vie aquatique des petites bêtes de nos bassins. Poissons, grenouilles, tritons et toutes les petites bêtes qui aiment l’eau n’auront plus de secret pour toi.
Atelier réservé aux enfants de 3 à 6 ans.
Prix pour parent-enfant.
Réservation préalable sur notre site internet.
Limité à 15 enfants par session.Enfants
10 .
4 rue Bourger et Perrin Laquenexy 57530 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 00
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English :
Discover the aquatic life of the little creatures in our ponds. Fish, frogs, newts, and all the little creatures that love water will hold no secrets for you.
Workshop reserved for children ages 3 to 6.
Price per parent-child pair.
Advance registration required on our website.
Limited to 15 children per session.
L’événement Atelier enfant 3-6 ans Ca nage Laquenexy a été mis à jour le 2026-07-01 par AGENCE INSPIRE METZ
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