Informations pratiques

Laquenexy

Atelier enfant 3-6 ans Ca rampe

4 rue Bourger et Perrin Laquenexy Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-08-26 11:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-26

Gluant, bavant et rampant… Découvre la vie secrète de l’escargot, de la limace, du lombric et même de l’orvet.

En les observant et grâce à des activités ludiques, nous apprendrons s’ils sont amis ou ennemis du jardinier.

Atelier réservé aux enfants de 3 à 6 ans.

Prix pour parent-enfant.

Réservation préalable sur notre site internet.

Limité à 15 enfants par session.Enfants

10 .

4 rue Bourger et Perrin Laquenexy 57530 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 00

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English :

Slimy, slobbery, and crawling… Discover the secret lives of snails, slugs, earthworms, and even slow worms.

By observing them and through fun activities, we’ll learn whether they’re friends or foes to the gardener.

Workshop reserved for children ages 3 to 6.

Price per parent-child pair.

Advance registration required on our website.

Limited to 15 children per session.

L’événement Atelier enfant 3-6 ans Ca rampe Laquenexy a été mis à jour le 2026-07-01 par AGENCE INSPIRE METZ